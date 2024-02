Perché (quasi) tutti i film anime sono considerati non canonici?

Serie come Naruto, Dragon Ball e One Piece hanno avuto diversi momenti di gloria al cinema con film che, nella maggior parte dei casi, non sono canonici. Lasciando da parte casi particolari come quello della continuity in One Piece: Red, in generale, queste pellicole non modificano lo status quo della storia e dei personaggi originali. Perché?

Gli anime con uscita settimanale prendono direzioni imprevedibili molto frequentemente ed è difficile per chi realizza un film prevedere dove la storia sarà andata a parare nel momento dell'uscita della pellicola. Inoltre, anche gli stessi personaggi di un film potrebbero essere in tutt'altro luogo o potrebbero addirittura essere morti, nel frattempo, mentre veniva realizzata una storia per il cinema con loro come protagonisti.

Quindi, lo staff di un film anime deve ipotizzare attentamente dove collocare narrativamente il racconto, soprattutto quando la produzione inizia molto in anticipo rispetto all'uscita effettiva.

L'unico modo per amalgamarsi bene al manga/anime di partenza è quello di far combaciare gli eventi di un film con il tempo che intercorre tra una saga e l'altra del materiale di partenza o magari, ambientare la storia narrata nella pellicola anni dopo la conclusione della fonte originale, sempre ammesso che si conosca già.

Fortunatamente, creare dei film non canonici non porta solo svantaggi, anzi.

Innanzitutto, il budget per la realizzazione di prodotti di questo tipo è quasi sempre più elevato di quello utilizzato per le serie e a beneficiarne maggiormente è di sicuro la qualità delle animazioni, che può innalzarsi e mantenersi più costante durante tutto il minutaggio (sotto questo punto di vista, Jujutsu Kaisen 0 è un esempio perfetto).

Anche la narrativa può essere valorizzata da una discreta libertà d'azione che permette di far emergere i personaggi secondari e che consente, a volte, di spaziare tra i generi (come accade con One Piece: Red, che sembra quasi un musical, a tratti).

Al giorno d'oggi, tuttavia, esistono film canonici come Dragon Ball Super: Super Hero, reintegrati in un secondo momento nella continuity del manga, o film riassuntivi come il recente Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri, che fa anche da apripista per la prossima stagione dell'anime targato Ufotable.