Perché la saga degli androidi è il cuore di tutto Dragon Ball

In ogni grande narrazione che si rispetti, ci sono momenti che restano indelebili nella memoria collettiva degli appassionati. Nel caso di Dragon Ball, e in particolar modo del suo punto più alto - cioè Dragon Ball: Z - la saga che ha universalmente stregato le menti dei fan non può che essere quella degli androidi.

I motivi che spingono i cultori di Toriyama a individuare in questo particolare arco di episodi l'apice (estetico, narrativo, emozionale) di Dragon Ball sono moltissimi, e di natura perlopiù diversa. Tra le motivazioni primarie figura sicuramente il suo iconico villain. D'altronde, ci troviamo pur sempre all'interno di uno shōnen battle, e in quanto tale ogni riferimento emotivo per gli spettatori è da ancorare al nemico di turno. In questo senso Cell, nato dalle cellule di buona parte dei Guerrieri Z, non solo si presenta come sintesi ideale dei protagonisti: ma è la loro antitesi suprema. Un tratto che lo rende ineguagliabile agli occhi dei fan.

Inoltre la saga degli androidi rimane la più discussa di Dragon Ball anche perché ha il sapore di un cerchio che si chiude. È proprio qui, infatti, che i percorsi dei personaggi vanno incontro al loro culmine narrativo. Basti pensare al modo in cui Vegeta mette finalmente da parte il proprio orgoglio di Saiyan, pur di assicurare il trionfo finale su un nemico considerato pressoché imbattile; oppure pensiamo a come Piccolo raggiunga la propria dimensione definitiva, una volta unitosi al Supremo. O ancora si può guardare alla figura di Gohan: è lui ad ereditare il destino del padre, facendosi così carico della responsabilità di epurare il mondo dai conflitti.

D'altronde, come è noto da tempo, lo stesso Toriyama aveva immaginato Gohan quale il vero protagonista di Dragon Ball: un desiderio che trova il suo compimento nell'immagine più iconica di tutto il manga: la kamehameha padre-figlio.

Un ulteriore elemento di richiamo è la sofferenza di Goku. Mai come adesso l'eroe era apparso così fragile, indifeso e vulnerabile. Una soluzione che ha reso non solo migliore Dragon Ball: ma che ci ha restituito, forse, l'immagine più lancinante dell'opera.