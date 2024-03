Perché la saga di Pain rappresenta ancora l'apice narrativo (e filosofico) di Naruto

Pochi archi hanno catalizzato l'attenzione dei lettori di Naruto come quello di Pain. Il suo posizionamento lo rende senza dubbio uno spartiacque (semantico, ideologico e narrativo) del manga: una considerazione che acquisisce valore per come la saga porta tutte le istanze dell'opera, dai percorsi filosofici dei personaggi ai temi, verso la loro sublimazione.

Trattandosi di uno shōnen battle, è chiaro che ogni discorso, riflessione o analisi critica dei linguaggi fondativi della saga in questione, non può che partire dall'osservazione del suo villain di riferimento, e in particolare di ciò che il suo processo di ascesa/discesa ha determinato per il mondo diegetico del manga, nonché per la modulazione del sistema valoriale del protagonista. Come abbiamo visto nell'articolo in cui stabiliamo i criteri per definire il miglior villain di Naruto, gli elementi che permettono ad un dato personaggio di esercitare nel racconto un ruolo pienamente antagonistico - che lo decreti quindi come avversario e individuo antinomico dell'eroe – è da individuare nella naturalezza con cui si declina nelle vesti di antitesi valoriale del protagonista, ovvero di figura eticamente e moralmente opposta ai principi ideologici dello shinobi della Foglia.

Se si parla, allora, di orizzonti valoriali, e in particolare della necessità di affermarli in un mondo che respinge (almeno in apparenza) ogni connotazione o pensiero positivista, non c'è stato personaggio più importante, radicale e nevralgico per la codificazione – e la successiva materializzazione – dei valori “edificanti” di Naruto di Pain. Il punto cardinale dell'Akatsuki non è solamente stato oggetto di una traiettoria narrativa folgorante, che lo ha eletto ad artefice e specchio della saga più rivelatrice (insieme al salvataggio di Sasuke) di tutto il manga, ma si è configurato da un lato come l'antitesi degli ideali eroici del protagonista, e dall'altro come il catalizzatore per la sua necessaria evoluzione/maturazione.

La storia tragica che si porta alle spalle, e che potrebbe includere Nagato tranquillamente tra i personaggi di Naruto dai trascorsi più oscuri e traumatici, ha portato il villain ad acquisire i canoni di “individuo antinomico”, di colui che è separato metaforicamente dall'eroe di Konoha non tanto per l'entità degli ideali (anch'essi pacifisti, in linea con quelli di Naruto) ma soprattutto per i mezzi con cui vuole giungere alla loro affermazione nel mondo. Se il cuore ideologico dei due personaggi è simile, se non addirittura analogo, è pur vero che le strategie di sovversione dello status quo perseguite da Pain, e declinate in un'ottica di obliterazione totale del sistema socio-politico corrente, entrano in pieno conflitto con le metodologie del Settimo Hokage.

Per Naruto, infatti, è sì necessario stabilire delle nuove coordinate nell'universo degli shinobi, ma secondo metodi assolutamente opposti: per poter cambiare le logiche militariste del mondo-ninja e aprirle ad un'ideologia propriamente pacifista, non si deve neutralizzare ciò che c'è stato con la violenza, ma innervarlo di codici inediti che portino lo status quo a mutare le coordinate su cui fonda il suo sistema socio-politico, senza implodere nell'oblio dell'odio e della sofferenza. E tale insegnamento, metabolizzato dall'eroe in seguito al confronto (fisico e ideologico) con l'avversario, assume nella saga in questione una valenza ancora più drammatica e simbolica proprio perché passa per il ricordo di Jiraya.

Il maestro di Naruto, seppur abbia trovato la morte per mano dei corpi di Pain nella frazione iniziale della saga, non è stato mai veramente silenziato: perché i valori che lo contraddistinguono, la volontà cioè di mutare le logiche del mondo in senso pacifista, hanno individuato la via verso la loro sublimazione proprio nella figura di Naruto: il quale, neutralizzando non solo le invettive di Pain, ma le sue stesse visioni filosofiche, ha permesso ai principi del mentore di continuare ad esercitare la loro influenza nella realtà degli shinobi, anche in faccia alla scomparsa di colui che li aveva custoditi così a lungo nel suo animo.

È in questo momento, infatti, che il protagonista può finalmente ergersi a punto di riferimento degli abitanti di Konoha: fino a canalizzare nel suo sistema di valori un'idea di futuro che non abbia nel militarismo o nella vendetta la sua genesi e destinazione. E se il manga intraprenderà nelle saghe a venire una lenta, ma progressiva parabola discendente, il motivo è da individuare proprio nell'incapacità di Kishimoto di offrire una continuazione concreta degli assunti appena delineati. Un fattore che contribuisce a rendere la saga di Pain l'apice narrativo (e filosofico) di tutto il manga.

Su I cavalieri dello zodiaco. Saint Seiya. Final edition (Vol. 8) è uno dei più venduti di oggi.