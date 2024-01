Perché tante morti in Jujutsu Kaisen? La risposta di Akutmai è sorprendente

A differenza di opere shonen come ONE PIECE e altre, Jujutsu Kaisen è famoso per le sue numerosi morti. Gege Akutami non ha paura di uccidere i suoi protagonisti e anzi a ogni arco narrativo ci tormenta con addii dolorosi. Ma perché così tante morti in Jujutsu Kaisen? È lo stesso autore a risponderci.

Nel corso di Jujutsu Kaisen abbiamo assistito a morti importanti e scioccanti dal punto di vista narrativo. Saghe come l'Incidente di Shibuya o lo Shinjuku Showdown ci hanno strappato via in un solo attimo personaggi a cui eravamo fortemente affezionati, nonché vitali per la storia. Ma è davvero necessario?

Il manga di Jujutsu Kaisen è vicinissimo alla fine, ma il carosello di morti non è ancora giunto al termine. È Gege Akutami ha giustificare questa sua scelta. In un'intervista risalente al 2021, l'autore di Jujutsu Kaisen affermò che a lui non interessa chi muore, l'importante è che renda la storia interessante. Ad Akutami "non importa quanto oscura diventi la trama".

Dunque, molto semplicemente Akutami continua a uccidere protagonisti su protagonisti semplicemente poiché ciò attira l'attenzione del fandom. Chi sarà il prossimo? Jujutsu Kaisen sta per scioccare i fan e chissà che non sia proprio a causa della morte di un personaggio importante. Fin dove si spingerà Akutami, troverà il coraggio di uccidere anche Yuji Itadori?