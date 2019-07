La Marvel ci spiega perché Thor è degno di brandire il martello Mjolnir

Il personaggio di Thor è molto più complesso di quanto non possa apparire a prima vista. La divinità ha sempre dovuto fare i conti con i doveri del suo status di nobile, questo però l'ha portato spesso ad entrare in conflitto con la sua idea di proteggere i più deboli, anche a costo di perdere la capacità di brandire Mjolnir.

Come avete potuto leggere a seguito delle nostre anticipazioni, Thor tornerà in possesso della sua arma, non prima però di un percorso che lo aiuterà a capire cosa lo rende degno di quell'immenso potere.

I primi dubbi sul suo valore sono stati instillati nella mente del giovane eroe da Nick Fury, il personaggio infatti bisbiglierà al suo orecchio che Gorr in fondo aveva ragione. Per chi non lo conoscesse, Gorr è un personaggio introdotto in Thor: God of Thunder, ed impegnato alla ricerca di divinità da uccidere, grazie alla spada All-Black. La motivazione per questa furia omicida è data dal comportamento degli dei del suo pianeta, incuranti delle sorti della sua famiglia e della popolazione del pianeta, atteggiamento che ha portato alla morte la stirpe di Gorr.

La vicenda ha scosso profondamente Thor, che trovandosi d'accordo con la valutazione del Macellatore di dei, perde così tutti i suoi poteri.

A spingerlo a tornare a combattere sarà la minaccia in cui incorre Jane Foster, che combatterà fino a sacrificare l'arma per cercare di sconfiggere Mangog. Di fronte alla caparbietà dell'amica, il figlio di Odino capisce che l'unica cosa che conta è lo sforzo per cercare di essere degni della fiducia degli altri, tanto da auto dichiararsi Dio degli Indegni. Grazie alla rinnovata sicurezza riuscirà anche a riforgiare Mjolnir.

