Perché Uryu Ishida sarà unico nell'anime di Bleach? Le parole del suo doppiatore

Negli ultimi tempi si parla molto di Bleach: Thousand Year Blood War. Dopotutto, si tratta della fase finale di uno dei manga più importanti del nuovo millennio, una fase che finora non era stata trasposta in anime e i cui ultimi episodi sono andati in onda ben dieci anni fa. C'è quindi tanta voglia di Bleach, voglia vista anche nello staff.

Regista e produttore sono entusiasti per l'anime di Bleach in arrivo a ottobre, ma non sono di certo i soli. Sempre durante un'intervista rilasciata a Viz Media, il doppiatore Noriaki Sugiyama ha confermato che sarebbe tornato a dare la voce a Uryu Ishida in Bleach: Thousand Year Blood War. Oltre a ciò però si è anche aperto ad alcuni pensieri sul personaggio.

Secondo lui, Uryu avrà un ruolo piuttosto unico da giocare durante la guerra millenaria, ma Sugiyama è stato attratto più dal fatto che mentre Uryu è serio, ci sono comunque dei momenti in cui riesce a essere più leggero e a tirare fuori un sorriso. "È un ragazzo molto serio ma anche dal cuore buono. Ma ci sono quei momenti dove... come potrei diro? Si scambia quelle frecciatine con Ichigo e gli altri personaggi. Bleach ha sempre avuto questo senso dell'humor leggero e divertente, e penso che Uryu sia uno dei personaggi che contribuisca a tale comicità. Detto questo, molte scene della Guerra Millenaria saranno estremamente serie. Quindi, oltre le scene esilaranti di Bleach, spero che io e gli altri membri del cast possiamo esprimere quegli aspetti divertenti mentre diamo vita ai nostri personaggi".

Anche Tite Kubo ha le proprie aspettative sull'anime in arrivo.