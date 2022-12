Perché WIT Studio non ha lavorato più all'Attacco dei Giganti e Vinland Saga?

L'Attacco dei Giganti e Vinland Saga sono soltanto due dei titoli a cui WIT Studio ha lavorato negli ultimi anni. Si tratta però di due progetti piuttosto importanti per l'industria dell'animazione ma a cui l'azienda ha successivamente rinunciato per questioni mai del tutto chiare alla community.

Per chi non ricordasse, infatti, la stagione finale de L'Attacco dei Giganti è passata alle mani di Studio MAPPA, sorte toccata anche a Vinland Saga 2. Molti utenti hanno accolto con scetticismo questo passaggio di consegne dal momento che WIT aveva fatto sino a quel momento un ottimo lavoro, tuttavia George Wada, producer dello studio, ha recentemente chiarito la questione ad Anime News Network:

"Per tutti i titoli realizzati da WIT Studio, abbiamo voluto creare le continuazioni di quelle serie. Cinque anni prima, per molti di questi titoli, uno dei fattori principali erano le vendite di DVD. Come modello di business, la decisione di realizzare un sequel dipendeva interamente dalle vendite di DVD. A quel tempo, per tutti quei titoli che hai appena citato [Attacco dei Giganti, Vinland Saga e The Ancient Magus Bride], avevamo un contratto solo per la prima stagione. Una volta che i risultati delle vendite del DVD fossero stati pubblicati, avremmo ricevuto un'offerta per fare una seconda stagione basata su di essi. A quel tempo, le mie capacità di gestione non erano buone come adesso, quindi non ho potuto aggiungere subito le stagioni successive al programma perché avevo già altre serie in attesa di finanziamento. Ed ovviamente, fan ed editori vogliono che la seconda stagione esca il prima possibile, il che la porta ad essere animata da un altro studio."

Dopodiché aggiunge: "Non si può fare a meno, quindi penso che sia stata la decisione giusta in quei casi. L'aumento del numero di fan in tutto il mondo e il numero di piattaforme di streaming disponibili ci consentono di prendere decisioni più a lungo termine sulla continuità di una serie. Quello che vorrei fare con WIT Studio in futuro è che ora abbiamo la base finanziaria per continuare ad assumere per periodi più lunghi."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.