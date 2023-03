Perfect Blue: Satoshi Kon e le accuse di plagio a Hollywood in una conferenza perduta

Nel mondo dell’intrattenimento può accadere di imbattersi in opere troppo simili ad altre, magari precedenti o persino appartenenti ad un altro medium. Spesso queste somiglianze sfociano nel plagio, come fatto notare dal compianto maestro Satoshi Kon in un’intervista ritrovata riguardo Perfect Blue e un celebre e premiato film di Hollywood.

L’influenza è onnipresente in qualsiasi settore artistico, così come anche l’importanza delle fonti d’ispirazione, tuttavia a volte i creatori, o sedicenti tali, si spingono troppo in là. In seguito alla morte di Satoshi Kon, uno dei registi più importanti della storia dell’animazione giapponese, che ha consegnato al mondo dell’intrattenimento film come Paprika, Tokyo Godfathers e Perfect Blue, gli appassionati del suo lavoro hanno notato diverse somiglianze nei film diretti da Darren Aronofsky.

Aronofsky non ha mai nascosto la sua passione nei confronti del cinema giapponese, e tantomeno le influenze che Akira Kurosawa, Shin’ya Tsukamoto e lo stesso Kon hanno avuto sul suo lavoro. Tuttavia, alcune delle scene mostrate in Requiem for a Dream sono state percepite dallo stesso Kon come plagio, anziché come un tributo. In una delle lezioni tenute da Kon nel 2007, e ritrovata solo di recente, il regista nipponico asseriva che la scena in cui Marion, interpretata da Jennifer Connely, si trova nella vasca da bagno presentava molte somiglianze rispetto ad una sequenza del suo Perfect Blue.

“Probabilmente è un grande fan del film, e penso di parlagli quando verrà qui per Requiem for a Dream”, ha iniziato a dire Kon, parlando poi di come avesse chiesto spiegazioni a riguardo proprio a Aronofsky. Alla risposta, ovvero che le tecniche adottate per riprendere quel momento, estremamente simile a quanto visto nel lungometraggio di Kon, erano in realtà un omaggio al suo lavoro.

Dall’estratto dell’intervista, riportato in fondo alla pagina, potete vedere come Kon fosse piuttosto contrario nel vedere il suo lavoro riutilizzato in questo modo. Cosa ne pensate voi di questa singolare vicenda legata a Perfect Blue? Avevate notato la somiglianza di queste scene? Ditecelo nei commenti. Per concludere, vi lasciamo al nostro speciale dedicato all’importanza dell’eredità artistica lasciata dal genio Satoshi Kon.