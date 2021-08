La perfida Crudelia De Mon in un cosplay da diavolessa ispirato all'ultimo film

La Disney da tempo sta riaccendendo i riflettori su alcuni personaggi storici dei suoi film d'animazione, ma declinandoli al live-action. Negli ultimi anni abbiamo assistito al ritorno di Aladdin, grande classico della casa del topo, mentre quest'anno è stato il turno di una rivisitazione del personaggio di Crudelia De Mon.

La vanitosa riccona ossessionata dalla pelle dei dalmata è stata l'antagonista principale de La Carica dei 101, ma ultimamente l'abbiamo potuta vedere in un'altra veste, una più giovane e quindi antecedente agli eventi del film animato. La versione di Crudelia interpretata da Emma Stone ha colpito, tanto da far pensare alla Disney di preparare già la produzione di Crudelia 2.

La spietata donna dai capelli bianchi e neri però si è presentata anche in una nuova versione. La cosplayer Angelina Chernyak, in arte Lil G, ha pensato di vestire i panni della stilista senza scrupoli, ispirandosi alla versione cinematografica. Nel primo cosplay di Crudelia la vediamo in versione diavolessa, in solo intimo e con il forcone rosso che richiama al diavolo, mentre nelle altre si fa vedere in una versione più fedele a quella del film Crudelia, con tanto di dalmata al seguito. Un cosplay di Crudelia ambivalente che presenta il personaggio in tutt'altro modo.