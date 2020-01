Il pericolo è donna nel nuovo numero di Batman, presentata la nuova villain 'Punchline'

L'abbandono di Batman da parte di Tom King non è stato accolto in maniera completamente positiva da parte dei fan dell'Uomo Pipistrello ma nonostante tutto, James Tynion IV sembrerebbe essersi rivelato un colpo assolutamente vincente. L'autore infatti sembra non avere paura di tentare nuove strade, ed ha recentemente introdotto una nuovissima villain.

Appena un mese fa lo scrittore aveva accennato l'esistenza di un nuovo supercattivo chiamato The Designer, che sarebbe stato introdotto durante il capitolo 90. Oggi, Tynion ha rilanciato presentando un'altra pericolosissima villain che a quanto pare rivestirà un ruolo molto importante nel nuovo arco narrativo "Joker War": Punchline.

Tynion ha parlato della nuova sottoposta del Joker dichiarando quanto segue: "Chi è lo splendido personaggio disegnato da Yasmine Putri nella cover di Batman#92? Si, proprio quello che sta per accoltellare Batman! (ndr. guarda immagine di copertina). Ehi, non dovrei dire che si tratta di Punchline vero? Una nuova villain disegnata da Jorge Jimenez! Quando la vedrete per la prima volta chiedete? Se ci sarà una storia dedicata alle sue origini? Se potrebbe essere la nuova fidanzata di Joker? Saprete tutto a tempo debito!".

Tynion come al solito ha stuzzicato un po' i fan, senza rivelare però nessuna informazione centrale sul personaggio. Verosimilmente scopriremo di più sulla nuova femme fatale con l'uscita di Batman #89.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il design?