Tutti in pericolo negli spoiler di My Hero Academia 259, chi sono i bersagli?

Sembra non esserci più tempo per gli eroi di My Hero Academia. Il gruppo di Tomura Shigaraki ha passato i mesi a rinforzarsi, ottenendo un esercito non indifferente e che può seriamente minacciare le fondamenta della società. La seconda venuta di All for One è quindi vicina, a meno che gli hero che tutti amano non si ergano a difesa della pace.

Grazie a Hawks, gli eroi protagonisti di My Hero Academia sono riusciti a organizzarsi, in modo tale da poter far fronte all'attacco che li aspetta. Dopo le ultime eloquenti pagine del capitolo 258 del manga di Horikoshi, la storia in arrivo domenica prossima su MangaPlus pone un altro tassello per l'inizio della guerra.

Endeavor ha guidato un gruppo nutrito di eroi all'ospedale dove si trova Shigaraki. Solo Slidin Go non sa cosa stia succedendo nell'area e si chiede perché siano spariti tutti gli eroi improvvisamente. A sorpresa, viene bloccato e fermato come membro dell'Esercito di Liberazione del Paranormale. Burnin lancia un segnale a Deku e gli altri che si devono occupare di far evacuare la città, mentre Endeavor si avventura nell'ospedale.

Mentre il dottor Ujiko, il cui vero nome è Shiga Maruta, fischietta allegro e si compiace per l'andamento di Shigaraki, che avrà finito la riabilitazione entro un mese, davanti a lui si para l'eroe fiammeggiante. Il dottore è scosso ed Endeavor annuncia che lo incarcererà come soldato del crimine. Ujiko è terrorizzato dalla presenza dell'hero number one di My Hero Academia.

Ma dietro le quinte qualcuno sembra stia osservando la famiglia Todoroki, con Natsuo e Fuyumi in pericolo: un esserino con il cervello scoperto come un Nomu è nei pressi della loro casa. I protagonisti di My Hero Academia sono quindi riusciti ad attaccare in anticipo, potranno avere la meglio?