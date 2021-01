Persona 5: Ann Takamaki nel cosplay della russa Shirogane-sama

La saga Megami Tensei partorì diversi anni fa una sua costola, diventata al giorno d'oggi una delle serie più famose del mondo videoludico di origine giapponese. Persona è ormai apprezzatissimo e con la sua sesta iterazione, il videogioco Persona 5 che poi si è rifatto il look con Persona 5 Royal, e ha introdotto tanti personaggi indimenticabili.

Ann Takamaki è uno dei personaggi principali di Persona 5. Studentessa della Shujin Academy, è una dei Ladri Fantasma col nome in codice Pantera ed è quindi uno dei personaggi giocabili del videogioco. È una ragazza con dei capelli biondi voluminosi e che vengono raccolti in due codini laterali e indossa solitamente la divisa della sua scuola; quando però veste i panni di Pantera la vediamo con un body rosso, una maschera e un frustino sempre a portata di mano.

È proprio quest'ultimo outfit che è stato ripreso da Shirogane-sama, una cosplayer russa. L'apprezzatissima modella ha riprodotto quindi un cosplay di Ann Takamaki in questa versione, come potete vedere nella foto in basso. L'inquadratura ci fa apprezzare i dettagli del suo costume sia dal lato anteriore che da quello posteriore.

