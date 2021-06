Persona 5: Ann Takamaki in versione Panther nel cosplay di Alina Becker

Il gruppo dei Ladri Fantasma che ha esordito nel videogioco Persona 5 è ancora oggi apprezzatissimo dai fan. Rivivendo non solo grazie al media ludico originale, questi personaggi hanno visto una loro versione anche in altri media, come i manga, trovando poi altro spazio nel sequel Persona 5 Strikers.

L'esistenza stessa del sequel di Persona 5 fa capire quanto questo gruppo sia piaciuto agli appassionati del genere, e chi ha certamente fatto breccia nel loro cuore è stata Ann Takamaki. La Ladra Fantasma, la prima di sesso femminile a unirsi al gruppo, si fa chiamare Panther. Quando indossa la sua tuta rossa attillata e la maschera che le copre parzialmente il volto, Ann Takamaki diventa tutt'altra persona.

Finora il personaggio è stato interpretato da molte cosplayer proprio per la sua bellezza e il suo successo. La modella di Persona 5 ha preso vita nel cosplay di Shirogane-sama, ma abbiamo visto anche un cosplay della Ann Takamaki liceale creato da Alegra chan. Adesso si torna alle origini con la Panther in versione Ladra Fantasma, stavolta interpretata dalla cosplayer Alina Becker.

Nella foto in basso, diventata apprezzatissima in pochi giorni, vediamo Alina nel cosplay di Panther riprodotto fedelmente con tutti i suoi dettagli, dalla tuta e la maschera ai guanti e capelli.