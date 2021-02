Persona 5: un cosplay di Ann Takamaki nel set di foto di Danielle de Nicola

I ragazzi dell'accademia Shujin sembrano vivere la vita come fanno gli altri, ma alcuni di loro hanno in realtà delle doppie identità. Nella saga di Persona, costola di Megami Tensei, abbiamo conosciuto tantissimi personaggi ma chi ultimamente è riuscito a conquistare il cuore del pubblico è Ann Takamaki.

Capelli biondi e lunghi raccolti in due trecce, fisico snello che le permette di fare la modella, viso angelico; Ann Takamaki è uno dei personaggi più in vista di Persona 5 soprattutto per la sua identità alternativa, ovvero quella del Ladro Fantasma col nome in codice Pantera. Essendo anche uno dei personaggi giocabili di Persona 5, la vediamo spesso in azione, alternandosi tra la versione da studentessa della Shujin a quella di Ladra Fantasma.

In quest'ultima situazione, toglie la divisa scolastica e indossa un vestito rosso attillato con tanto di maschera che le copre parzialmente il viso, mentre usa un frustino come arma. Ciò rende i cosplay di Ann Takamaki in versione Pantera molto intriganti, come dimostrato recentemente da Danielle de Nicole. La cosplayer ha infatti condiviso nelle ultime settimane varie foto su Instagram che vanno a creare un set sulla bella protagonista di Persona 5.

La ritenete all'altezza della Ann Takamaki di Shirogane-sama e della Panther in versione natalizia di Shadory?