Persona 5: diamo uno sguardo ai personaggi dello spettacolo teatrale

Attraverso l'account Twitter dell'adattamento teatrale di Persona 5, sono state pubblicate delle foto che ci presentano il cast di personaggi, con costumi e capigliature ispirati ovviamente alla controparte videoludica.

Di seguito vi mettiamo a disposizione la lista di attori del cast al momento disponibile:

Hiroki Ino (protagonista)

Kouhei Shiota ( Ryūji Sakamoto)

Yuki Odera (Ann Takamaki)

Yoshihide Sasaki (Gorō Akechi)

Kōji Kominami (Yūsuke Kitagawa)

Kaoru Marimura (Sae Niijima)

Taishū Nukanobu (Yūki Mishima)

Yū Saotome (Shiho Suzui)

Takuo Yamagishi (Principal)

Shun Takagi (Suguru Kamoshida)

Inoltre il sito dello spettacolo teatrale ha diffuso un video - che potete vedere in alto - in cui gli attori posano e vengono immortalati nei loro look caratteristici. La commedia, intitolata Persona 5 the Stage, si svolgerà presso l'Hotel Mielparque Osaka dal 13 al 15 dicembre, seguita dal Galaxy Theatre dal 19 al 29 dicembre. Hideyuki Nishimori (Danganronpa, My Hero Academia Stage teatrali) dirige lo spettacolo e scrive lo script.

La serie anime di Persona - composta da 26 episodi e basata sul videogioco - è stata presentata in anteprima ad aprile 2018 e trasmessa fino a settembre. Aniplex of America ha trasmesso in streaming la serie su Crunchyroll e Hulu mentre era in onda.

Sulle pagine di Everyeye abbiamo analizzato la serie attraverso un approfondimento, che potete leggere in questo articolo. Sony ha da poco annunciato le edizioni limitate di PS4 e PS4 Pro dedicate a Persona 5 Royal.