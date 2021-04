Persona 5: la liceale Ann Takamaki in un cosplay dettagliato di Alegra Chan

Tra i tanti personaggi di Persona 5, a spiccare molto c'è Ann Takamaki. La liceale bionda si traveste spesso da Panther ed è uno degli individui utilizzabili durante il videogioco. La sua popolarità ha portato alla creazione di tantissimi cosplay di Ann Takamaki con i panni di Panther da parte di varie modelle di ogni nazionalità.

Durante la storia di Persona 5 la vediamo però in azione anche come liceale. Studentessa della Shujin Academy, indossa una felpa bianca con cerniera e dettagli blu e rossi sotto la giacca nera dell'accademia; si intravede una gonna a fantasia verde e rossa poco sopra le calze di un rosso molto forte. L'abito termina poi con degli stivaletti marroni e una forcina gialla tra i capelli biondi legati in due codini laterali.

Anche questa versione di Ann Takamaki ha ricevuto un cosplay molto dettagliato di Alegra Chan. La cosplayer aveva già presentato negli ultimi mesi un travestimento a tema Fairy Tail con Lucy Heartfilia, mentre ora ci mostra le sue abilità nell'entrare nei panni di Panther in abbigliamento da liceale. La foto in basso ha ottenuto oltre un migliaio di like su Instagram, pensate che abbia realizzato un ottimo cosplay a tema Persona 5?

In Italia è disponibile il volume della trasposizione manga di Persona 5 edito da J-POP.