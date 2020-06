Persona 5: Mementos Mission, il manga tratto dal videogioco si concluderà il 27 giugno

Atlus, l'azienda giapponese responsabile per la produzione della serie di videogiochi Megami Tensei, ha annunciato che il 18° ed ultimo capitolo del manga Persona 5: Mementos Mission verrà pubblicato il prossimo 27 giugno. L'opera, che altro non è che uno spin-off manga del videogame Persona 5, riceverà anche un terzo volume il mese successivo.

Il fumetto in questione, scritto e disegnato dal talentuoso Rokuro Saito, ha debuttato nell'ottobre del 2019, con scopo promozionale in vista dell'arrivo del videogame Persona 5 Royal. La storia vede in primo piano Ann Takamaki e Joker, qui chiamato Ren Amamiya, entrambi impegnati ad indagare sulla morte del Presidente di una famosa azienda di moda chiamato Shiro Asakura.

Dall'ottobre del 2019 ad oggi sono stati pubblicati due volumi, ognuno contenente sei capitoli della storia. Il terzo ed ultimo tankobon comprenderà i capitoli dal 13 al 18 e sarà pubblicato il 27 luglio 2020, un mese esatto dopo l'arrivo dell'ultimo capitolo. In calce potete dare un'occhiata al tweet di Atlas.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati a questo genere di spin-off? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il manga ufficiale, in cui sono trasposti gli eventi raccontati nel videogioco, è stato pubblicato in Italia da J-Pop Manga.