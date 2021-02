Persona 5: una Panther perfetta nel cosplay di una giovane modella russa

Persona 5 è un JRPG straordinario e Persona 5 Strikers, il sequel in uscita il prossimo 23 febbraio, ci riunirà ancora una volta con il carismatico gruppo dei Ladri Fantasma. Ogni singolo componente, del resto, ha la sua schiera di fan, ma probabilmente nessuno di essi è stato citato tanto dalle cosplayer quanto Ann Takamaki, in arte Panther.

In calce potete dare un'occhiata allo strabiliante cosplay di Milky, una modella ventiduenne di origini russe recentemente diventata popolare sul web dopo aver ripostato alcuni suoi scatti. Quelle visibili in calci sono le prime foto pubblicate dalla ragazza, in cui indossa i panni di una provocante Panther.

Ann Takamaki è stata la prima componente femminile dei Ladri Fantasma di cuori, e indipendentemente da quale sia il proprio personaggio preferito, non può che avere uno spazio - anche minuscolo - nel cuore di ogni fan. In Persona 5 Strikers potremo finalmente rivederla in azione insieme agli altri componenti della squadra, sei mesi dopo la conclusione degli eventi del primo capitolo.

Ann Takamaki è stata la prima componente femminile dei Ladri Fantasma di cuori, e indipendentemente da quale sia il proprio personaggio preferito, non può che avere uno spazio - anche minuscolo - nel cuore di ogni fan. In Persona 5 Strikers potremo finalmente rivederla in azione insieme agli altri componenti della squadra, sei mesi dopo la conclusione degli eventi del primo capitolo.