Persona 5 the Animation: Dark Sun è disponibile su Crunchyroll negli USA

Da ieri è disponibile sulla versione americana della piattaforma streaming Crunchyroll il primo dei due episodi speciali dedicati alla serie di Persona 5, intitolato Persona 5 the Animation: Dark Sun. Che ci sia speranza per un suo arrivo anche in Italia?

Dalla giornata di ieri, domenica 30 dicembre 2019, gli appassionati americani di Persona 5 hanno potuto assistere al primo dei due episodi televisivi speciali ispirati alla trasposizione animata del videogioco, intitolato Persona 5 the Animation: Dark Sun. Tutto questo grazie al lavoro della versione per gli Stati Uniti d'America della piattaforma di streaming legale Crunchyroll, che ha fornito il simulcast dal Giappone.

Ricordiamo anche che, al termine dei cinquantuno minuti della messa in onda di Persona 5 the Animation: Dark Sun, è stato dato l'annuncio, con un breve trailer, di un secondo speciale, proseguo diretto del primo, intitolato Persona 5 the Animation: Stars and Ours, che debutterà, a quanto ci dicono le prime informazioni, nel marzo del 2019.

Che questa operazione del Crunchyroll americano sia il preludio ad un simile lavoro anche per quanto riguarda il nostro paese? Sarebbe sicuramente una buona notizia per tutti i numerosissimi fan italiani che hanno amato il gioco per PS4 e la sua trasposizione animata.

Persona 5 è un videogioco di ruolo di genere JRPG e simulatore di vita per PlayStation 3 e PlayStation 4. È il sesto titolo della serie videoludica Persona, creata dalla Atlus. La vicenda segue la storia di Ren Amamiya, uno studente che, a seguito di un incidente, risveglia il misterioso potere denominato Persona. In compagnia dei suoi amici forma una banda di ladri che ha lo scopo di risanare il mondo, mentre Tokyo è scossa da una serie di crimini inspiegabili.