Persona 5 the Animation: Dark Sun si mostra con un breve video in anteprima

Poiché manca qualche giorno ormai alla messa in onda del tanto atteso episodio speciale di Persona 5 the Animation, lo studio d’animazione CloverWorks ha recentemente diffuso in rete un video che ci permette di ammirare i protagonisti della serie televisiva.

Consultabile in calce all’articolo, il filmato di Persona 5 the Animation: Dark Sun si apre con la scena più sorprendente della puntata 26 dell’omonimo anime televisivo: quella in cui Akechi ha rivelato le proprie vere intenzioni e ha sparato al protagonista Ren Amamiya, nel tentativo di far passare il crimine per un omicidio. Dopo i titoli di coda, se ricordate, Ryuji aveva tuttavia asserito che tutto era andato secondo i piani. Ma cosa significa? È mai possibile che Joker sia davvero morto?

Per conoscere la risposta a questa domanda dovremo attendere domenica 30 dicembre 2018, quando Persona 5 the Animation: Dark Sun verrà trasmesso sul circuito televisivo nipponico. Diretto da Masashi Ishihama presso CloverWorks (Darling in the Franxx), Persona 5 the Animation è sceneggiato da Shinichi Inotsume e Katsura Hashino, mentre Shoji Meguro ne ha composto la colonna sonora. Sfortunatamente la serie non è ancora disponibile nel nostro paese attraverso canali ufficiali, in quanto nessuna piattaforma di streaming ne ha acquistato i diritti.

Per maggiori informazioni sull’omonimo videogioco originale per PlayStation 3 e PlayStation 4, vi invitiamo a consultarne la recensione già pubblicato sulle pagine di Everyeye.it.