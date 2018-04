Persona 5 The Animation: ecco i video di opening e ending della serie anime

Oggi (domenica 15 aprile) è andato in onda il secondo episodio di Persona 5 The Animation, la serie animata ispirata all'acclamato videogioco JRPG targato Atlus, realizzata dallo staff di A-1 Pictures. Se nel primo episodio non avevamo potuto, adesso è il momento di ammirare i video con la opening e la ending dell'anime.

Sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista sonoro, la sigla di apertura e la sigla di chiusura di Persona 5 The Animation (che potete ammirare entrambe in calce) rispecchia i gli standard dell'opera di Atlus, che già dal primo episodio ha dimostrato di aver saputo trasporre fedelmente gli eventi che corrispondono alle prime ore del videogioco.

L'anime di Persona 5 sarà trasmesso sui circuiti televisivi nipponici ogni sabato e dovrebbe contare, in tutto, 24 episodi. Di seguito vi forniamo tutte le anticipazioni sulla seconda puntata:

"Ren comincia la sua nuova vita da studente. Tuttavia, a causa del suo passato, il vento che soffia contro di lui è molto forte. Ren incontra Ryuji Sakamoto, che ha anche litigato con Kamoshida ed è isolato dal resto degli studenti. I due utilizzato la misteriosa applicazione chiamata ‘Isekai Navi’ e provano di nuovo ad invadere l’altro mondo."

Per scoprire anche tutte le prime immagini, non vi resta che approfondire le anticipazioni sull'episodio 2 di Persona 5 The Animation nella nostra news dedicata.