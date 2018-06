Persona 5: The Animation, immagini e sinossi dell'episodio 10

L'adattamento animato di Persona 5, il famoso gioco J-RPG che è diventato una vera e propria pietra miliare per i fan del genere, prosegue con la sua consueta trasmissione del weekend e A-1 Pictures continua a proporre immagini e sinossi ufficiali degli episodi.

In Persona 5 The Animation, protagonista è Joker, che nella vita fa lo studente alla Shujin Academy. Nelle ultime ore, in Giappone, lo studio A-1 Pictures (Valkyria Chronicles, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins) ha pubblicato nuove immagini e la sinossi dell'episodio 10.

Ricordiamo che la serie segue le vicende di alcuni ragazzi delle superiori, che scoprono l'esistenza di un mondo parallelo, composto da entità malvagie e che solo loro possono sconfiggere.

Sta diventando tutto molto più complicato nell'ultimo episodio di Persona 5: The Animation. In che modo il gruppo supererà e darà filo da torcere alla persona che interferisce con i loro piani? E' possibile vederlo questa domenica!

Di seguito vi proponiamo la sinossi della puntata:

Episodio 10 - Voglio vedere giustizia con i miei occhi

Ren, Ryuji e Ann fanno un'escursione ad una stazione televisiva per i loro studi sociali e incontrano il detective del liceo Goro Akechi, che è stato invitato come ospite. Durante lo spettacolo, afferma che i Phantom Thieves of Hearts dovrebbero essere giudicati dalla legge e che le indagini dovrebbero impegnare maggiormente la polizia, il che mette i protagonisti a disagio. Nel frattempo, una spia per monitorare le azioni dei ladri appare nella scuola Shujin...

Di seguito potete dare uno sguardo alle immagini promozionali rilasciate da A-1 Pictures