Persona 5: The Animation, immagini e sinossi dell'episodio 11

L'adattamento in anime di Persona 5, il gioco J-RPG che è diventato famoso in pochissimo tempo, prosegue con la sua ormai solita trasmissione del weekend e A-1 Pictures continua a proporre sempre immagini e sinossi ufficiali degli episodi che poi andranno in onda. Questa volta i famosi Phantom Thieves dovranno affrontare un pericolo che minaccia il diffondersi delle loro identità segrete.

Nelle ultime ore, in Giappone, lo studio A-1 Pictures (Valkyria Chronicles, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins) ha pubblicato nuove immagini e la sinossi dell'episodio 11.



Non solo il detective del liceo Goro Akechi scherza con i Phantom Thieves of Hearts, ma anche con Makoto Niijima. Guardate le ultime immagini e sinossi dell'episodio 11 di Persona 5.



Vi proponiamo la sinossi ufficiale dell'episodio:



Il presidente del consiglio studentesco della Shujin Academy Makoto Niijima scopre che Ren e i suoi compagni sono i Phantom Thieves of Hearts. Invece di ignorare il fatto, vuole che dimostrino cos'è la giustizia. Per seguire questa richiesta, si intrufolano nel nuovo Palazzo del bersaglio. Però quel che accade…



In Persona 5 The Animation, protagonista è uno studente della Shujin Academy, che riesce a far amicizia con persone che hanno i suoi stessi poteri. Poteri che permettono di accedere ad un mondo parallelo, fatto di mostri, di personalità e desideri distorti delle persone.