Persona 5: The Animation, Immagini e sinossi dell'episodio 9

L'adattamento animato di Persona 5, il famoso gioco J-RPG che ha riscosso un notevole successo su PlayStation 4, prosegue con la sua consueta trasmissione del weekend, ma A-1 Pictures continua a promuovere la serie con immagini e sinossi ufficiali degli episodi.

In Persona 5 The Animation, protagonista è Joker, che nella vita fa lo studente alla Shujin Academy. Nelle ultime ore, in Giappone, lo studio A-1 Pictures (Valkyria Chronicles, Fairy Tail, Blue Exorcist, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins) ha pubblicato nuove immagini e la sinossi dell'episodio 9.



Ricordiamo che la serie segue le vicende di alcuni ragazzi delle superiori, che scoprono l'esistenza di un mondo parallelo, composto da entità malvagie e che solo loro possono sconfiggere.

Siete pronti per un po 'di sensualità? Nell'anteprima dell'episodio 9 di Persona 5: The Animation, vediamo Ann fare il bagno e i ragazzi farsi rossi in faccia, palesemente imbarazzati. I ladri fantasma saranno in grado di rilassarsi questa volta, o capiterà qualche imprevisto che rovinerà la ritrovata tranquillità?

Di seguito vi proponiamo la sinossi della puntata:

"Dopo aver "riformato" Madarame, Ren e i suoi compagni si rendono conto che il mondo sta lentamente diventando consapevole dell'esistenza dei Phantom Thieves. Nel frattempo, dopo che Morgana ha condannato tutti a vivere una vita studentesca costante, seguono e trascorrono giorni da studenti"

Di seguito potete dare uno sguardo alle immagini promozionali rilasciate da A-1 Pictures