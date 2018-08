Persona 5 The Animation, i Phantom Thieves accolgono una nuova compagna!

Sono finalmente emersi in rete i primi screenshot e la sinossi ufficiale del 21° episodio di Persona 5 The Animation, una movimentata puntata in cui i componenti del gruppo noto come ‘Phantom Thieves of Hearts’ tenteranno di cambiare il cuore del padre di Haru Okumura! Tutti i dettagli dopo il salto.

Come scoperto nel corso dell’episodio trasmesso la scorsa settimana, Morgana si è alleato con la giovane Haru Okumura per scoprire la verità sul conto di Kunikazu, ossia il padre della fanciulla. E dal momento che quest’ultimo ha deciso di costringerla a sposarsi quanto prima con Sugimura, Ren e gli altri dovranno risolvere nel minor tempo possibile il mistero che lo circonda.



Persona 5: The Animation - Episodio #21 - Puoi chiamarmi ‘Noir’

Data: 26 agosto

26 agosto Trama: “Morgana, Ren e gli altri hanno espresso i loro sentimenti e finalmente sono riusciti a riconciliarsi. Nel frattempo, al fine di salvare la giovane donna di nome Haru Okumura, che teme di essere costretta a sposarsi a causa del matrimonio combinato che suo padre sta organizzando, i Phantom Thieves cercano di intrufolarsi nuovamente nel Palazzo di Okumura.”

Tratto dall’omonimo gioco sviluppato da Atlus e disponibile in Europa su PlayStation 3 e PlayStation 4, Persona 5: The Animation ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 8 aprile. Prodotta dallo studio d’animazione CloverWorks, la serie è purtroppo inedita nel nostro paese, in quanto nessuna piattaforma di streaming ne ha ancora acquisito la licenza.