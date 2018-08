Persona 5: The Animation, i Phantom Thieves dovranno fare presto i conti con una disgrazia

Persona 5: The Animation si avvicina, seppur lentamente, alla propria conclusione. Dopo lo sconvolgente finale dell’episodio 21, la puntata che verrà trasmessa domenica prossima porrà i componenti del gruppo noto come “Phantom Thieves of Hearts” dinanzi ad un dubbio atroce. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come sapranno i più aggiornati sulle vicende dell’anime (e dell’omonimo videogioco), Ren Amamiya e gli altri, la scorsa settimana, si sono intrufolati nel Palazzo di Kunikazu per cercare di redimere il suo cuore e salvare al contempo la bella Haru, costretta dal padre a sposare Sugimaru. Al termine della missione, tuttavia, un individuo misterioso ha ucciso l’Ombra di Kunikazu, il quale è deceduto nel corso di una conferenza stampa.



Ignari di quanto sia realmente accaduto, i nostri eroi dovranno fare i conti col senso di colpa e col dubbio che proprio il loro intervento possa aver provocato questa tragedia. Maggiori dettagli nella sinossi di Persona 5: The Animation proposta di seguito.

Persona 5: The Animation - Episodio #22 - È colpa nostra...?

Data: 2 settembre 2018

2 settembre 2018 Trama: "I Phantom Thieves sono riusciti a rubare il tesoro nascosto nel Palazzo di Okumura, quindi i membri del gruppo si riuniscono per festeggiare la vittoria. Tuttavia, in seguito a quanto accaduto durante l’ultima conferenza stampa di Okumura, Ren e gli altri cominceranno a nutrire qualche dubbio sul quanto fatto nei panni dei Phantom Thieves."

E voi, state sequendo le vicende di Ren, Haru, Ann e gli altri protagonisti di Persona 5: The Animation?