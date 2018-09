Persona 5: The Animation, il prossimo compito dei Phantom Thieves potrebbe essere l'ultimo

Poiché mancano solo due giorni alla messa in onda del nuovo episodio di Persona 5: The Animation, sono finalmente disponibili in rete la sinossi ufficiale e alcuni screenshot tratti dalla puntata che potremo visionare questa domenica. Quale missione dovranno affrontare stavolta i Phantom Thieves?

Come scoperto la scorsa settimana, in occasione del festival, Goro ha rivelato ai Phantom Thieves di conoscere le loro identità segrete, poiché egli stesso ha risvegliato il proprio Persona mentre affrontava un uomo che portava una maschera nera. Al fine di aiutare i ragazzi a ripulire i loro nomi, Goro ha dunque proposto alla banda di riformare il cuore di una certa persona... Maggiori dettagli nella sinossi riportata di seguito.

Persona 5: The Animation - Episodio #24 - Una sfida che deve essere vinta

Data: 16 settembre 2018

16 settembre 2018 Trama: “Akechi ha chiesto ai Phantom Thieves di riformare la sorella maggiore di Makoto, nonché pubblico ministero, Sae Niijima, ragion per cui i ragazzi si stanno dirigendo verso il palazzo di Sae. Nel frattempo, un uomo che sostiene di essere un parente di Futaba si presenta a Sojiro…”

Poiché Goro ha chiesto alla banda di sciogliersi subito dopo la missione, questo potrebbe concretamente rivelarsi l'ultimo incarico dei Phantom Thieves. È mai possibile, secondo voi, che i protagonisti di Persona 5: The Animation si dividano così presto?