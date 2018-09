Persona 5: The Animation, sinossi e immagini ufficiali dell'episodio 26!

Con l'avvicinarsi della fine dell'adattamento Persona 5: The Animation, l'attesa per i fan sta diventando spasmodica, quindi vi proponiamo qualche immagine in anteprima, condita con la sinossi ufficiale dell'episodio 26, che ci fornisce qualche indizio su ciò a cui stiamo per assistere nell'epilogo della serie.

Ormai ci siamo quasi, Persona 5: The Animation sta per concludersi, e i fan sono ansiosi di sapere quale destino aspetta Ren Amamiya e i suoi Phantom Thieves. L'episodio 26 andrà in onda il 30 settembre, e, a giudicare dal quello che trapela dalle immagini preview pubblicate online, non mancheranno di certo tensione e incertezza in questo finale, che si preannuncia al cardiopalma. Basta dare un'occhiata alla sinossi ufficiale, per capire che i colpi di scena non mancheranno:

"I Phantom Thieves pianificano la loro fuga dal Palazzo di Nijima. Ogni membro della squadra prende una via d'uscita differente. Ren, che agisce da esca e da diversivo, corre dritto tra le braccia dell'imboscata tesagli dalla polizia mobile, e finisce con l'essere catturato e messo in manette. Dovrà quindi sostenere un interrogatorio crudele, mentre gli amici rimasti tentano una grande strategia di resurrezione"

Ricordiamo che Persona 5: The Animation è un anime prodotto da CloverWorks, basato sul videogioco Persona 5 della Atlus. La serie è andata in onda per la prima volta nell'aprile del 2018 e si concluderà domenica 30 settembre dello stesso anno.