Persona 5 The Animation: Stars and Ours verrà trasmesso il 23 marzo

Il sito ufficiale di Persona 5 the Animation ha recentemente rivelato che il secondo speciale televisivo, che a quanto parte concluderà definitivamente la vicenda, verrà trasmesso in Giappone il prossimo 23 marzo, sulle reti Tokyo MX, Gunma TV e Tochigi TV.

Annunciato lo scorso dicembre, al termine del precedente speciale, l’episodio si collocherà dunque dopo i fatti raccontati nei primi 26 episodi della serie televisiva e dello speciale intitolato appunto Persona 5 the Animation: Dark Sun. In calce all’articolo ve ne proponiamo la locandina provvisoria.



Masashi Ishihama (From the New World, Kamichu!) ha diretto la serie di Persona 5 the Animation ed i suoi speciali televisivi presso il rinomato studio d’animazione CloverWorks (Darling in the Franxx, The Promised Neverland), mentre Shinichi Inotsume (Persona 5 the Animation -The Day Breakers-, Hayate the Combat Butler, Sket Dance) ne ha curato la sceneggiatura. Satomi Ishikawa (Convenience Store Boy Friends) è stato invece incaricato di adattare il character design originale di Shigenori Soejima.

Sfortunatamente Persona 5 the Animation è ancora inedito in Italia, in quanto nessuna piattaforma di streaming ne ha al momento acquisito i diritti. Data la grande popolarità del franchise, tuttavia, la serie potrebbe - prima o poi - sbarcare nel nostro paese attraverso il mercato home video.