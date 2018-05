Persona 5 The Animation: svelata una nuova key visual che ritrae Goro Akechi

L'adattamento animato di Persona 5 prosegue con la sua consueta trasmissione del finesettimana, ma A-1 Pictures continua anche a promuovere la serie con materiale promozionale: è stata infatti diffusa una nuova key visual dedicata la personaggio di Goro Akechi.

In Persona 5 The Animation, Goro Akechi è doppiato da Soichiro Hoshi ed è il protagonista del nuovo poster, che potete ammirare in calce. Nelle ultime ore, in Giappone, A-1 Pictures ha trasmesso il nuovo episodio dell'anime dedicato al videogioco J-RPG targato ATLUS.

Si tratta della quinta puntata, intitolata "I Phantom", nella quale abbiamo visto in azione i Phantom Thieves nel corso della loro prima missione ufficiale dopo aver sconfitto il perfido Kamoshida all'interno del suo castello: di seguito vi lasciamo la sinossi, in caso non l'abbiate ancora vista, mentre da un paio di giorni trovate già gli screenshot in anteprima.

“Ren e gli altri riescono a portare a termine con successo la loro prima missione e continueranno a rimettere in riga gli adulti egoisti nei panni dei cosiddetti ‘Phantom Thieves of Hearts’. È stata creata anche una bacheca online chiamata ‘Canale di Richieste per i Phantom Thieves’...”

Voi state seguendo Persona 5 The Animation? Che ve ne pare finora della serie ispirata la videogioco?