Persona 5 The Animation: svelati i primi 6 minuti del primo episodio dell'anime!

Persona 5 The Animation, serie televisiva ispirata all'acclamato videogioco J-RPG di Atlus, debutterà ad aprile. Intanto, pare che i primi minuti della premiere della serie di animazione siano stati diffusi in Rete.

La preview del primo episodio di Persona 5 The Animation è stata diffusa da A-1 Pictures, studio di animazione che ha realizzato la serie ispirandosi al lavoro svolto dai ragazzi della software house Atlus, sul sito ufficiale della produzione. Potete dunque ammirare i primi 6 minuti del season premiere dell'anime ispirato alle gesta dei protagonisti del videogioco per PlayStation 4 e PlayStation 3.

Sembra proprio che le atmosfere, le musiche e il character design della serie rendano giustizia in tutto e per tutto all'acclamato e apprezzatissimo (sia dal pubblico che dalla critica) videogioco omonimo, Persona 5. Di seguito vi lasciamo la sinossi dell'anime:

“Ren Amamiya sta per iniziare il suo secondo anno di liceo dopo essersi traferito alla Shujin Academy di Tokyo. In seguito ad un singolare incidente, il suo Persona si risveglia, e assieme ai suoi amici forma la gang ‘Phantom Thieves of Hearts’ per rimettere in riga i cuori degli adulti corrotti, rubando loro la fonte stessa dei loro desideri distorti.



Nel frattempo, crimini bizzarri e inspiegabili si susseguono l’uno dopo l’altro… Conducendo un’ordinaria vita scolastica di giorno, il gruppo sorveglia la città metropolitana di Tokyo nelle ore notturne. Si alzi il sipario su questa storia immensa e picaresca!”

Persona 5 The Animation debutterà in Giappone il prossimo 7 aprile.