Persona 5 The Animation: vediamo il prototipo del Nendoroid di Ann Takamaki

Grazie anche al grande successo dall'omonimo videogioco prodotto da Atlus da cui è tratta, Persona 5 The Animation è stata decisamente apprezzata dagli appassionati. Di recente, abbiamo scoperto che a giugno arriverà un episodio della serie, che per la felicità dei fan, riceverà anche nuovi Nendoroid ispirati ai personaggi della serie.

Per chi non dovesse conoscerli, i Nendoroid sono action-figure di piccole dimensioni che solitamente propongono i personaggi di serie anime o manga famose in versione Super Deformed. A differenza dei Funko Pop, che possono in qualche modo essere paragonati, i Nendoroid hanno volto e parti del copro movibili ed intercambiabili.

Alcune settimane fa abbiamo potuto ammirare i nuovi Nendoroid de L'Attacco dei Giganti e il tenerissimo Nendoroid di Raphtalia, da The Rising Of The Shield Hero. L'azienda produttrice delle statuette, la Good Smile, ha pubblicato su Twitter, nel post che potete trovare in fondo alla notizia, il prototipo di una nuova figure basata su uno dei personaggi di Persona 5 The Animazione, ovvero Ann Takamaki in versione Phantom Thief.

Non siamo purtroppo a conosciamo della data di arrivo della statuetta e del suo costo, che probabilmente sarà in linea con gli altri prodotti dalla compagnia.

