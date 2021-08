Persona: un doppio cosplay di Ann Takamaki in versione liceale e Panther coniglietta

Il brand di Megami Tensei si è arricchito molto nel corso degli anni con varie incarnazioni. Di conseguenza ha regalato tanti personaggi iconici al pubblico, e molti di questi vengono anche da Persona, una serie arrivata al quinto capitolo che nel corso del 2020 si è rinnovato con Persona 5 Royal.

In questa serie, ripresa anche in versione anime e manga con alcuni adattamenti, abbiamo visto anche Ann Takamaki, uno dei personaggi giocabili di Persona. Liceale all'accademia Shujin, è anche una dei Ladri Fantasma, nota come Panther. La sua vita oscilla quindi tra queste due versioni, che abbiamo visto in tanti cosplay. Infatti Ann è molto amata dal pubblico e spesso presa a modello dalle varie cosplayer, sia professioniste che non, che pubblicano i loro scatti in rete.

Abbiamo visto il cosplay di Panther di Alina Becker, ma anche uno dei cosplay più famosi di Ann Takamaki portato dalla russa Shirogane. Oggi non vi proponiamo Ann Takamaki con il classico abito attillato in latex, bensì in altre due versioni, ad opera della cosplayer Lit Mira. La ragazza ha deciso di proporre un cosplay di Ann Takamaki liceale, quindi con la sua divisa da studentessa, visibile nella prima foto.

Ha però poi raddoppiato la proposta con un cosplay di Panther ma in versione coniglietta. Anche se questa versione non è disponibile nei giochi di Persona, in rete tante fan art hanno proposto un outfit del genere per il personaggio, e questa è la versione di Lit Mira. Cosa ne pensate di queste foto con una delle ragazze più amate di Persona?