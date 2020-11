Persona: Futaba fa strage di cuori nel cosplay di Ana Chuu, uno dei migliori in assoluto!

Persona 5 è il videogioco definitivo per qualsiasi appassionato di anime, e il suo ricco cast di protagonisti ha impiegato davvero poco tempo a ritagliarsi uno spazio nei cuori degli appassionati. Che si parli di Joker, Ann, Ryuji o Makoto, ogni personaggio è unico e carismatico a suo modo, ma tra i più indimenticabili spicca sicuramente Futaba Sakura.

La figlia di Sojiro, proprietario del Café LeBlanc e tutore del protagonista, ha il terrore dei luoghi affollati e vive una vita da vera e propria hikikomori, in perenne stato di reclusione tra le mura casalinghe e con il solo il suo PC a confortarla. La sua evoluzione e il suo rapporto con Joker rappresentano sicuramente dei due momenti più dolci dell'intera avventura, e sono decine di migliaia i fan che la indicano come miglior personaggio femminile.

La cosplayer Ana Chuu probabilmente la vede allo stesso modo, perché come potete vedere in calce ha realizzato quello che probabilmente è il miglior cosplay di Futaba che si sia mai visto, o per lo meno uno dei migliori. La ragazza indossa gli abiti dell'hacker dei Ladri Fantasma, più i classici stivali neri e le iconiche cuffie.

Vi ricordiamo che Persona 5 nel corso degli ultimi anni ha invaso anche il mondo di anime e manga, con un adattamento tv curato da Studio ColverWorks e una trasposizione cartacea disponibile anche in Italia. Il videogioco è recentemente tornato in voga a causa della pubblicazione dell'edizione Royal, disponibile in esclusiva su PlayStation 4.

E voi cosa ne pensate? Voto a questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie, poi, non perdetevi il primo cosplay a tema Persona 5 pubblicato recentemente sulle nostre pagine, con protagonista la bella Violet!