Persona, Violet è pronta a rubarvi il cuore nel magnifico cosplay di una modella olandese

Una linea sottile separa la serie videoludica Shin Megami Tensei da un vero e proprio anime, e l'ultimo capitolo della serie spin-off "Persona" ha avvicinato centinaia di migliaia di giocatori alla cultura giapponese. L'amore per la serie si esprime anche attraverso i cosplay, e oggi abbiamo deciso di mostrarvene uno dedicato alla bella Violet.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni scatti della modella olandese Esther, o se preferite Keikocosplay, postati su Reddit pochi giorni fa e premiati con migliaia di mi piace. La ragazza ha indossato il costume da ladro fantasma di Yoshizawa, l'ultimo personaggio giocabile introdotto nell'edizione definitiva Persona 5 Royal.

Persona 5 si è rivelata una vera e propria miniera d'oro per Atlus, con quasi cinque milioni di copie vendute in quattro anni, tramite due edizioni. Persona 4, il capitolo precedente, si è fermato a poco meno di due milioni, mentre le edizioni precedenti non hanno raggiunto nemmeno il milione di copie. Il successo di Persona 5 ha anche portato alla realizzazione di un manga distribuito in Italia da J-Pop.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che anche il manga spin-off di Persona, Persona 5: Mementos Mission, si è concluso definitivamente lo scorso giugno.