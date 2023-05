Quali sono i personaggi più amati della stagione primaverile 2023? Oshi no Ko primeggia

Gli anime della primavera 2023 sono arrivati a metà della loro corsa ed è dunque tempo per un resoconto. Quali sono i personaggi più amati della stagione primaverile 2023? Oshi no Ko ben si posiziona nelle classifiche di gradimento degli appassionati.

Con gli anime dell'estate 2023 già in vista, il palinsesto primaverile 2023 è sulla via del tramonto. La stagione terminerà nel mese di giugno, per cui i fan hanno già avuto modo di conoscere e apprezzare i protagonisti delle serie anime che hanno fatto il loro debutto ad aprile. Su AnimeTrending, il portale che conduce i più disparati sondaggi di popolarità sul medium, è arrivata la classifica dei personaggi maschili e femminili più apprezzati dal fandom.

Alla quarta settimana della stagione primaverile anime 2023, ecco quali sono le 10 protagoniste femminili più votate dal pubblico:

Kana Arima – Oshi no Ko; Ruby Oshino – Oshi no Ko; Mitsumi Iwakura – Skip and Loafer; Raeliana McMillan – Why Raeliana ended up at the Duke's Mansion; Miorine Rembran – Gundam: The Witch from Mercury 2; Suletta Mercury - Gundam: The Witch from Mercury 2; Yamada Sagiri – Hell's Paradise; Isaki Magari – Insomniacs After School; Anna Yamada – The Dangers in my Heart; Akane Kinoshita – My Love Story with Yamada-kun at LV999.

Questa classifica è dominata alle prime due posizioni dalle protagoniste di Oshi no Ko, Kana Arima, la bambina attrice prodigio, e Ruby Oshino, la misteriosa figlia di Ai che sogna di diventare una idol. Nelle prime dieci posizioni è assente Ai Oshino, la star della prima puntata del suddetto anime che ha fatto breccia nel cuore dei fan con solamente 90 minuti di scena. Fuori classifica sono finite a sorpresa anche Nezuko Kamado e il Pilastro dell'Amore di Demon Slayer 3. Ecco invece i 10 personaggi maschili più votati: