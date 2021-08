Anche i personaggi degli anime cambiano nel tempo: ecco le trasformazioni più sorprendenti

Un anime solitamente si sorregge su un solo stile che viene modificato al più leggermente nel corso del tempo. Molti infatti sono anime stagionali e che non hanno quindi una lunghezza tale da giustificare un cambio di character design o di stile, staccandosi quindi da quello dell'opera originale.

Eppure ci sono svariati casi in cui i personaggi degli anime cambiano radicalmente o comunque enormemente. Può capitare infatti che con reboot o serie estremamente lunghe ci sia la necessità di svecchiare il character design e di proporne uno nuovo al passo con i tempi e che possa affascinare di più lo spettatore. Ecco quindi che l'utente Siroumaru96 ha raggruppato in alcune foto su Twitter alcuni dei personaggi degli anime che sono cambiati radicalmente col passare degli anni sul fronte del design.

Nel tweet in basso possiamo vedere quattro raggruppamenti di foto, partiamo con quella in alto a sinistra. Gegege no Kitaro è un anime molto datato, risalente addirittura agli anni '60. Un mondo completamente diverso da quello di oggi ed è per questo che nel reboot di Gegege no Kitaro è stato mutato il design di Neko Musume.

Proseguendo con la seconda immagine, c'è Shizuka di Doraemon, che nelle prime apparizioni era molto più buffa e caricaturale rispetto a quelle del 2018. Anche Ryuga Rena di Higurashi: When They Cry ha subito più di una trasformazione nel corso del tempo. Infine la quarta immagine vede Perona di ONE PIECE, prima e dopo il restyling apportato da Tatsuya Nagamine all'anime in corso da oltre un ventennio.

Ovviamente di esempi da fare ce ne sarebbero ancora tanti altri: alcuni utenti hanno infatti segnalato Sailor Moon, Fruits Basket, Space Battleship Yamato e altri anime famosi che hanno subito un reboot nel corso del tempo. Quale modifica vi ha lasciati più attoniti?