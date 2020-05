Quali sono i personaggi anime con i destini più tragici? Rispondono i fan

Di recente i fan del mondo anime e manga hanno avviato numerosi discussioni sul web tutte riguardanti in qualche modo le esistenze tragiche e travagliate dei personaggi delle loro serie preferite. In un medium del genere si ritrovano molte storie più o meno segnate dalla tragedia che possono impreziosire la narrazione.

Viene immediatamente da pensare alle figure di Guts di Berserk, opera creata anni fa da Kentaro Miura, alle brutali azioni di Itachi Uchiha, che hanno profondamente cambiato la sua vita e quella del fratello minore Sasuke, e molti altri personaggi spesso mossi da vendetta o che d'altro canto cercano di redimersi e allontanarsi dal loro orrendo passato.

Come potete vedere nei post in calce alla notizia, molti fan hanno cominciato a condividere su Twitter le immagini dei personaggi che secondo loro hanno vissuto momenti indescrivibili e pesantemente negativi. L'utente che ha dato il via a questa sorta di classifica è stato @saimbtw, e nel suo post troviamo personaggi come Kaneki di Tokyo Ghoul, che viene bruscamente portato nel mondo dei Ghoul a causa di un incontro sfortunato in un vicolo, Edward Elric di Fullmetal Alchemist, e altri hanno risposto inserendo immagini dei protagonisti di The Rising of Shield Hero, ovvero Naofumi Iwatani e Raphtalia, o ancora Dororo, che come indica l'utente @DoTheMostZayy ha dovuto uccidere molti demoni per riappropriarsi del suo corpo.

La lista di personaggi degli anime e dei manga con una vita dura e momenti difficili potrebbe essere sorprendentemente lunga, e altri hanno pensato di inserirvi anche Eren Jaeger de L'Attacco dei Giganti, Kakashi Hatake di Naruto, Ban di Seven Deadly Sins, mentre qualcuno, come l'utente @Ombra777 ha puntato il suo sguardo su una delle pellicole più importanti dell'animazione giapponese, Una Tomba per le Lucciole, diretta da Isao Takahata, co-fondatore dello Studio Ghibili.

Voi cosa ne pensate di questa specie di lista creata dai fan? Siete d'accordo o pensate ci siano altri personaggi segnati da un destino così negativo? Fatecelo sapere nell'area commenti.