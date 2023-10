Questi personaggi anime erano estremamente forti ma hanno perso la loro potenza

Ci sono alcuni personaggi negli anime che sono stati dipinti come estremamente forti, ma con il corso della serie sono diventati fra i più deboli per i motivi più disparati. Noi vi abbiamo riportato cinque esempi, voi ne conoscete altri? Fatecelo sapere nei commenti.

L'ultima volta abbiamo parlato dei personaggi degli anime che da deboli sono diventati estremamente forti, tutto grazie ad un allenamento o semplicemente ad una crescita personale.

Kai Chisaki, conosciuto con il suo alias Overhaul, possiede uno dei quirk più potenti di My Hero Academia: con un solo tocco può smontare o rimontare qualsiasi cosa e chiunque. Dal resuscitare i morti all'uccidere istantaneamente gli avversari, non sembrano esserci limiti all'abilità di Chisaki. Quando Shigaraki distrugge le mani di Overhaul, priva il cattivo del suo Quirk. Nella sesta stagione lo rivediamo come un uomo misero e spaventato.

Nonostante sia solo uno studente del primo anno alla Kyoto Jujutsu High, Aoi Todo di Jujutsu Kaisen è già uno degli stregoni più potenti della sua generazione. Il suo Boogie Woogie gli consente di cambiare la posizione di qualsiasi cosa possieda energia maledetta con un battito di mani. Durante il combattimento finale di Todo e Yuji contro Mahito nell'incidente di Shibuya, Todo è costretto a tagliarsi una mano, ma così non potrà più usare Boogie Woogie.

In Boruto: Naruto Next Generation, Naruto ha realizzato la maggior parte di ciò che sognava diventando il settimo Hokage di Konoha e ha dimostrato a tutti la sua formidabile forza. Tuttavia, la serie sequel vede l’iconico eroe subire una perdita inaspettata. Nella sua lotta contro Isshiki Otsutsuki, Naruto sacrificò la Bestia a Nove Code Kurama, la fonte della maggior parte del suo potere. In assenza di Kurama, Naruto non è più lo shinobi più forte del mondo, anche se ha ancora accesso ad alcune delle sue tecniche

Tornando a parlare di My Hero Academia, il leggendario eroe numero uno All Might ha sempre saputo che non sarebbe stato in grado di mantenere i suoi poteri per sempre. Per questo motivo lascia che Izuku Midoriya erediti il suo quirk e da lì in poi comincia ad attivare il suo One for All per poco tempo. Tuttavia, All Might esaurisce le sue ultime forze in uno scontro contro All for One, perdendo completamente il suo quirk.