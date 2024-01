Quali sono stati i personaggi anime più forti del 2023? La top 5

Il 2023 è stato un anno ricolmo di serie anime di qualità, con pesi massimi del genere action come Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Bleach. Inoltre, lo scorso anno non si è limitato solo ai grandi ritorni, ma ci ha consegnato nuovi anime pieni di combattenti potentissimi e iconici. Quali sono stati i personaggi più forti del 2023? Scopriamolo!

Frieren da Frieren - Oltre la fine del viaggio

Iniziamo con la protagonista di Frieren, l'anime considerato il migliore di sempre da moltissimi spettatori. L'elfa è una maga sensazionale che, nel corso dei secoli, ha appreso un numero incalcolabile di magie in giro per il mondo, acquisendo sempre più esperienza in battaglia e diventando sempre più forte ed abile. Pur non essendo un'amante dell'azione, Frieren è un personaggio di cui ancora non si conoscono i limiti di potenza.

Gabimaru da Hell's Paradise

L'ultimo manga del Dark Trio di Weekly Shonen Jump a ricevere un adattamento anime è stato Hell's Paradise. Il suo protagonista, Gabimaru, è un killer implacabile, ma fortemente legato alla moglie che, più di una volta, ha placato il suo spirito tormentato. Sembra essere invulnerabile alle lame e sta apprendendo rapidamente i segreti del Tao, l'equivalente del chakra di Naruto, cosa che lo rende uno dei protagonisti più pericolosi del 2023.

Sukuna da Jujutsu Kaisen

Il Re delle Maledizioni di Jujutsu Kaisen è uno dei più forti villain dei battle-shonen moderni. Feroce, rapidissimo, violento e spietato, Sukuna è un mostro praticamente imbattibile.

Cid da The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow è sicuramente uno dei migliori isekai per appassionarsi al genere. Ciò anche grazie al protagonista, Cid che, oltre a generare divertenti siparietti comici, è in grado di utilizzare una magia che è l'equivalente di un'esplosione nucleare. Chapeau a lui.

Yhwach da Bleach

Il padre di tutti i Quincy è sicuramente il villain più forte di Bleach. Vede il futuro, può cambiare il destino e assorbire altri esseri per ereditarne i poteri. Sostanzialmente, una divinità. Riuscirà Ichigo a fermarlo nella parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War?

Menzione d'onore ad Hantengu di Demon Slayer, ma vi aspettiamo nei commenti per altri suggerimenti sui personaggi anime più potenti del 2023!