Quali sono i personaggi anime più forti? Saitama guida la classifica dei fan giapponesi

I livelli di forza nei vari anime e manga sono un parametro sempre molto difficile da valutare. Personaggi che nelle proprie opere sembrano fortissimi, in altre potrebbero essere scarsi. I fan giapponesi hanno stilato la classifica aggiornata al 2023 dei 10 personaggi più forti del mondo degli anime.

Ogni universo narrativo ha le proprie regole uniche e determinare quale sia il personaggio più forte tra tutti quelli dell'industria anime giapponese è una questione complessa. Questa è una discussione che va avanti da tempo immemore, e che ha oggi resta ancora aperta secondo le proprie valutazioni personali. Tuttavia, i fan giapponesi hanno decretato il più forte personaggio anime.

Mediante Goo Ranking, un importante sito di ranking nipponico, è stato condotto un sondaggio attraverso il quale i fan hanno potuto identificare i 10 personaggi più potenti del mondo anime. La classifica, aggiornata al 2023, vede uscire vincitore Saitama. Il protagonista di One-Punch Man ha appena vinto una grande battaglia, ma non solo. È il personaggio anime più forte di tutti.

Alle spalle del pugno invincibile di Saitama si piazza Rimuru Tempest di That Time I got Reincarnated as a Slime e Zeno-sama di Dragon Ball Super. Chiudono la top 5 Satoru Gojo e Koro sensei. Solamente in sesta posizione troviamo Goku, il quale è più forte di Saiki Kusuo di The Disastrous Life of of Saiki K. e Levi Ackermann. Le ultime due posizioni sono occupate da due personaggi tanto simpatici, quanto inaspettati in questa classifica, Arale e Doraemon.