Quali sono i personaggi anime più intelligenti? Ecco la top 5

Molti shonen sono caratterizzati da una grande attenzione per le battaglie, che spingono i protagonisti a migliorarsi costantemente e affrontare avversari più potenti. Esistono, però, anche personaggi che preferiscono confronti mentali e approcci strategici alla mera forza fisica. Ecco i 5 personaggi anime più intelligenti.

In ultima posizione troviamo Shikamaru Nara, uno dei ninja più promettenti del villaggio della Foglia all’inizio della serie di Naruto, unico ad ottenere il titolo di Chunin, e scelto come consigliere dal Settimo Hokage, Naruto in persona, per aiutarlo nella gestione e nell’amministrazione di Konoha. Shikamaru ha un altissimo quoziente intellettivo, che sfrutta al meglio per prevedere gli attacchi avversari grazie alla sua maestria nella tecnica del controllo dell’ombra.

Al quarto posto si classifica Conan Edogawa, protagonista di Detective Conan di Gosho Aoyama, uno dei migliori detective del mondo, dall’intuito a dir poco formidabile e con capacità di analisi e deduzione invidiabili anche per il più sveglio degli osservatori. Nel corso degli oltre 1000 capitoli pubblicati Conan ha dato prova delle sue impressionanti abilità di detective, risolvendo casi giudicati impossibili per quanto intricati.

In fondo al podio troviamo Korosensei di Assassination Classroom, una creatura singolare, dai poteri e capacità straordinarie, ma mosso da un forte affetto nei confronti dei propri studenti. Il piano che Korosensei architetta fin dall’inizio dell’opera di Yusei Matsui è geniale e, nelle battute finali della serie, si rivela anche toccante.

La seconda posizione va invece a Kiyotaka Ayanokoji, protagonista di Classroom of the Elite, thriller psicologico scritto da Shogo Kinugasa e disegnato da Shunsaku Tomose. Studente della classe D del prestigioso Koudo Ikusei High School, Kiyotaka non sembra particolarmente portato per lo studio, ma in realtà resta in silenzio e per conto suo fino a quando il suo intervento non si rivela necessario per il futuro della classe. Nonostante appaia distaccato e disinteressato, Ayanokoji si dimostra sempre più sveglio di chiunque altro nella serie.

Il titolo di personaggio più intelligente degli anime va a Light Yagami, oscuro protagonista di Death Note, in possesso del quaderno che dona tiolo alla celebre serie di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Scaltro, acuto, ambizioso e letale, Light è riuscito a continuare la sua opera per migliorare il mondo sfuggendo a personaggi incredibilmente intelligenti come Elle, suo grande avversario nella prima parte del manga, e mantenendo la maschera del bravo ragazzo studioso di fronte al padre, Soichiro, sovrintendente della polizia e capo dell’operazione Kira.

