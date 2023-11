Quali sono i personaggi anime preferiti dai fan ? Luffy solo terzo!

Ognuno di noi ha una serie anime preferita, con un protagonista a cui siamo tremendamente affezionati. Ma qual è il personaggio in assoluto preferito dal pubblico? I siti web MyAnimeList e AniList hanno fatto un sondaggio tra i loro utenti e sono venuti fuori diversi nomi. Allora, siete curiosi?

Questa è la classifica che è stata stilata dopo il sondaggio fatto dal sito AniList. Sono stati eletti tre personaggi come "in assoluto i preferiti del pubblico":

Lelouch Lamperouge, Code Geass: Lelouch of the Rebellion Levi Ackerman, Attack on Titan Luffy, ONE PIECE

Questa è invece la classifica realizzata dal sito MyAnimeList. Sono sei i personaggi che sono risultati i preferiti dal pubblico, ecco la top six:

Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen Levi Ackerman, Attack on Titan Luffy, ONE PIECE Killua Zoldick, Hunter x Hunter Emilia, Re: Zero Eren Jaeger, Attack on Titan

Possiamo notare che, in entrambe le classifiche, il nostro amato Cappello di Paglia, alias Luffy di ONE PIECE, detiene il terzo posto. Allo stesso modo, il capitano del Corpo di Ricerca Levi Ackerman è in seconda posizione in tutte e due le liste, dimostrando che questi due personaggi sono in assoluto fra i più graditi dai fan di anime e manga.

Per quanto riguarda la prima posizione, invece, i risultati sono del tutto differenti. Nella lista di AniList, il podio è detenuto da Lelouch, ma non compare assolutamente nella classifica di MyAnimeList. Lì, invece, la medaglia d'oro è stata data a Satoru Gojo, lo stregone più potente di Jujutsu Kaisen.



Come tutti i sondaggi si tratta di un modo per riflettere e discutere sui nostri manga, più che per eleggere oggettivamente il personaggio migliore. E voi, cosa ne pensate? Qual'è il vostro eroe o villain preferito dei manga ?

Fateci sapere se siete d'accordo con questi risultati oppure avreste aggiunto o eliminato dei personaggi...