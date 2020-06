Quali sono i personaggi anime preferiti dai fan giapponesi? La classifica completa

Newtype, la celebre rivista mensile di Kadokawa, ha recentemente aggiornato la classifica dei migliori personaggi anime secondo il pubblico giapponese realizzando un nuovo sondaggio nel mese di giugno 2020. I risultati hanno portato alla stesura di due nuove Top 10, rispettivamente dedicate ai migliori personaggi maschili e femminili.

Come potete vedere in calce il primo posto nella classifica di luglio continua ad essere occupato dall'imbattibile Kirito, protagonista di Sword Art Online che rivedremo presto in azione in SAO: Alicization - War of Underworld Parte 2. La sua dolce metà, Asuna Yuuki, ha ceduto invece la corona di regina a Violet Evergarden, dopo diversi mesi passati in prima posizione. L'Auto Memory Doll creata da Kana Akatsuki ha scalato diverse posizioni dopo la distribuzione del film Violet Vergarden Gaiden.

Tra gli altri, continuano a mantenere un posto in classifica Tanjiro e Nezuko Kamado, sebbene abbiano perso rispettivamente due e quattro posizioni dal sondaggio di marzo 2020. In vista del debutto di Oregairu 3 è riuscito poi a guadagnare diverse posizioni anche Hachiman, uno dei protagonisti maschili più popolari tra i fan delle commedie romantiche.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro personaggio preferito ad oggi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste conoscere le preferenze del pubblico occidentale poi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai risultati dei Crunchyroll Anime Awards 2020.