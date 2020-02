I personaggi di Berserk e la loro furia in un tatuaggio virale

Berserk è un manga molto amato ma purtroppo per i fan che procede molto a rilento a causa dell'enorme mole di lavoro da affrontare per il mangaka Kentaro Miura. Il capitolo 359 di Berserk è stato l'ultimo letto dagli appassionati che ora devono ancora attendere altri sviluppi dalla rivista seinen Young Animal.

In attesa del nuovo capitolo di Berserk però i lettori possono ripercorrere brevemente la storia con un tatuaggio di un fan diventato virale. L'utente Reddit Eli809 ha deciso di dedicare l'intero braccio destro, dalla spalla al polso, al manga scritto e disegnato da Kentaro Miura. Come si può vedere in calce, si parte con il famoso marchio che attira i demoni in versione gigante e che occupa spalla e braccio.

Al di sotto si iniziano a notare i primi personaggi ritratti in nero e con disegno e linee che fanno risaltare la loro oscurità e minacciosità: Zodd, il Cavaliere del Teschio, il protagonista Gatsu sanguinante e infine i tanti sacrifici che ci furono durante la famosa Eclissi. Proprio questi ultimi compongono l'anello finale del tatuaggio che termina all'altezza del polso del ragazzo. Vi ha colpito questa enorme realizzazione?

Berserk al momento è in pausa e non si hanno segnali di ripresa. Kentaro Miura ha tuttavia affermato in un'intervista che lo Studio Gaga da egli gestito sta lavorando in modo tale da ridurre i tempi tra la pubblicazione di un capitolo di Berserk e l'altro, in modo tale da rendere ai fan l'attesa meno pesante e procedere più speditamente verso la conclusione.