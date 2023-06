Quali sono i personaggi con più cosplay al mondo? My Hero Academia in top 10

Ormai i cosplay sono ovunque e, grazie ai social, è nata un'intera categoria di lavoratori. Ci sono modelli professionali e non che hanno trovato spazio in questa sottocultura che ormai sta esplodendo, con tutte le fiere italiane e straniere ricche di persone travestite. Gli anime, con ONE PIECE, My Hero Academia e non solo sono sempre presenti.

Basta fare una rapida ricerca in rete per trovarsi davanti cosplay di Nami di vario genere e originato da cosplayer di tutto il mondo, ma ovviamente lo stesso discorso vale anche per altri settori, come i comics, i film e altro ancora. Questi medium stanno dominando il mercato, ma quali sono i personaggi con più cosplay all'attivo?

Secondo una ricerca di Hearts Land, che ha scelto 150 personaggi della cultura pop analizzando diversi hashtag su Instagram, il personaggio degli anime con più cosplay è Deku. Il protagonista di My Hero Academia non si piazza però primo in classifica in questo elenco, dato che davanti a lui non ci sono personaggi degli anime bensì dei comics, con Harley Quinn al top, seguita da Spider-Man, Batman e Joker in quest'ordine. Nella top 10 però figura anche un altro personaggio di My Hero Academia, Shoto Todoroki, uno dei personaggi più amati della serie insieme al protagonista.

Quindi Deku non riesce a contendere il primato ad alcuni dei personaggi dei comics più famosi, anche se comunque supera delle figure storiche come Wonder Woman e Superman, con la prima piazzata nella seconda parte della top 10. Rimane però il primo personaggio degli anime con più cosplay quantomeno su Instagram. E a proposito del ragazzo del ghiaccio e del fuoco di My Hero Academia, ecco un cosplay di Shoto Todoroki fin troppo perfetto.