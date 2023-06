Quali personaggi ci saranno in Demon Slayer 4? Ecco chi vi prenderà parte

Gli spettatori hanno dovuto dire addio agli episodi di Demon Slayer, con la terza stagione che si è conclusa con un cliffhanger importante che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Ma adesso c'è da attendere, dato che non si sa quando uscirà Demon Slayer 4. La prossima stagione porterà dritti verso la fase finale.

Ci sono ancora tante cose in sospeso da affrontare, personaggi da approfondire o presentare completamente, oltre alla possibilità di vedere eventi nuovi nell'anime, a meno che Ufotable non decida di andare oltre. Tenendo in considerazione tutto questo, quali personaggi appariranno in Demon Slayer stagione 4?

Ovviamente non possono mancare i protagonisti: Tanjiro, sua sorella Nezuko, Zenitsu e Inosuke saranno componenti fondamentali della prossima fase. Come si deduce poi dal sottotitolo della stagione, ci saranno anche i pilastri, responsabili dell'allenamento in vista della battaglia finale con Kibutsuji Muzan. Quindi appariranno tutti i pilastri rimasti in vita: Himejima, Shinazugawa, Shinobu, Muichiro, Kanroji, Iguro, Giyu e anche Uzui Tengen. Non può mancare il capo dei cacciatori di demoni, Kagaya Ubuyashiki, insieme alla moglie e ai figli, ma anche altri cacciatori faranno il loro ritorno: si tratta di Genya, il fratello minore del pilastro del vento che si è messo in mostra durante la stagione 3, e l'allieva di Shinobu, Kanao Tsuyuri, che non appare da diverso tempo.

Non può mancare il grande cattivo Kibutsuji Muzan che potrebbe apparire più volte, anche se non sarà probabilmente centrale nella prossima fase. Infine, potranno fare quantomeno un cameo tutte le lune crescenti rimaste ancora in gioco, numero che si è ridotto dopo le sconfitte di Hantengu e Gyokko. Ci sarà spazio anche per altri personaggi minori, mentre imprevedibile la presenza di personaggi inediti creati appositamente per l'occasione. Ecco invece quanti capitoli dovrebbe adattare Demon Slayer 4.