Tutti i personaggi di Dragon Ball riuniti in uno splendido disegno

L'opera di Akira Toriyama è cominciata nel 1984, con l'uscita della prima serie di Dragon Ball, quando Goku era ancora piccolo e non conosceva il suo retaggio di Sayan. Seguendo la sua crescita attraverso Dragon Ball Z e Dragon Ball Super abbiamo visto il protagonista crescere e instaurare rapporti con una quantità impressionante di personaggi.

Ricordare ogni personaggio presente nell'universo creato dal maestro Toriyama è quasi impossibile, e cercare di disegnarli tutti nella stessa illustrazione è sicuramente un'impresa molto faticosa, ma di recente un paziente illustratore professionista ci è riuscito.

Con uno stile particolare, ma non troppo distante dall'originale, l'artista @ccayo ha condiviso su Instagram una serie di foto che potete trovare in calce alla notizia. Naturalmente sono presenti i numerosi Sayan apparsi sia in trasposizioni canoniche che non, i personaggi minori che il piccolo Goku ha incontrato insieme a Bulma durante la ricerca delle Sfere del Drago, utilizzate insieme ai draghi per creare una sorta di cornice, gli Dei della Distruzione insieme agli Angeli, Broly, Bardak, e qualsiasi villain mai incontrato dai Guerrieri Z. Goku, come gli altri personaggi ricorrenti, viene presentato in tutte le sue forme, fino alla più recente dell'Ultra Istinto.

Sicuramente uno dei migliori omaggi di questo tipo ad uno dei pilastri del mondo anime e manga, che è valso all'autore circa 1000 ore di lavoro per un periodo di 3 mesi. Ricordiamo che attualmente Dragon Ball Super è arrivato al capitolo 56, mentre i fan chiedono un reboot dell'anime in attesa di una possibile seconda stagione.