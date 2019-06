I personaggi di Dragon Ball Super: Broly ci mostrano come allenarci in alcune fan art!

Il successo stratosferico ottenuto dal film di Tatsuya Nagamine, Dragon Ball Super: Broly non accenna a fermarsi, continuando a fare parlare di sé. Alcuni giorni fa siamo venuti a conoscenza che gli incassi della pellicola sono ancora in salita e dall'altra parte gli appassionati continuano a dimostrare l'amore che provano per il film.

Dal momento che il fandom dell'opera di Akira Toriyama sappiamo avere tra le sue fila un gran numero di appassionati, ogni giorno abbiamo la possibilità di ammirare incredibili fan art. Questa volta, grazie all'utente Twitter @dramani5958, abbiamo la possibilità di avere un'utilissima tabella di allenamento, in cui sono proprio i personaggi di Dragon Ball Super: Broly a mostrarci gli esercizi.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, troviamo Goku, Gogeta (entrambi in forma normale e Super Saiyan) e Broly, alle prese con esercizi che, da quanto indicato dallo stesso artista, si concentrano su gambe, pancia, petto e spalle. Ad oggi, tutti gli appassionati di Dragon Ball non avranno più scuse per non mettersi in forma, anche grazie alla qualità dei disegni che rendono perfettamente giustizia allo stile unico di Naohiro Shintani.

Abbiamo inoltre la colonna sonora perfetta per i vostri allenamenti, infatti, la canzone più famosa della prima metà del 2019 proviene da Dragon Ball Super: Broly, che vi darà il giusto ritmo rendendovi forti come Saiyan!