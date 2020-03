I personaggi più famosi dello Studio Ghibli si fondono con lo stile di Animal Crossing

Nella grande industria della cinematografia animata che dal Giappone è andata diffondendosi in ogni angolo del pianeta, una delle società più famose e apprezzate dal pubblico è indubbiamente lo Studio Ghibli, compagnia che nel corso di questi lunghi anni ha portato alla luce numerose opere d'incredibile qualità.

Le creazioni dello Studio Ghibli sono il perfetto risultato tra splendidi disegni animati, storie fiabesche ricche di fascino e magnifiche colonne sonore capaci di rimanere impresse nel cuore degli spettatori, il tutto ovviamente affiancato a personaggi carismatici e dal design sempre accattivante. Ebbene, nel corso di queste ultime ore l'utente Instagram Spirutts ha voluto omaggiare la ricca videoteca dello Studio Ghibli e Animal Crossing, famoso brand videoludico di casa Nintendo che vedrà il sopraggiungere di un nuovo capitolo tra poche settimane.

Come potete vedere a fondo news, l'utente ha infatti deciso di disegnare alcuni dei personaggi più iconici tra i tanti che abbiamo potuto incontrare all'interno delle pellicole targate Studio Ghibli ma caratterizzare dal pittoresco stile da sempre messo in mostra nei vari capitoli di Animal Crossing. Il risultato venuto a concretizzarsi si riassume così in un crossover tanto delizioso quanto ben realizzato che ha fatto velocemente il giro dei social, guadagnandosi meritatamente gli elogi d'innumerevoli fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente su Netflix sono giunte varie produzione dello Studio Ghibli.